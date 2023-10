[Vidéo] Une merveilleuse exposition de paravents au temple Kennin-ji de Kyoto

Actualités

Depuis le 13 octobre se tient une exposition originale au temple Kennin-ji de Kyoto. Elle met à l’honneur 19 chefs-d’œuvre de l’art japonais qui étaient conservées dans des musées aux États-Unis et jamais présentées en dehors.

Il s’agit d’incroyables reproductions de paravents tels que les fameux Fûjin Raijin-zu (Représentation des dieux du vent et du tonnerre), de Tawaraya Sôtatsu (1570-1640), et Gun Kaku-zu (Grues), d’Ôgata Kôrin (1658-1716). Ils avaient été réalisés en combinant les plus performantes technologies numériques et les techniques traditionnelles de dorure à la feuille d’or, effectuées par des artisans du quartier de Nishijin, dans l’ancienne capitale japonaise.

Cet événement spécial, qui se tient jusqu’au 3 novembre, permet d’admirer les paravents non pas dans un musée, mais à la lumière naturelle au sein du Kennin-ji.

