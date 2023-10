Le prix moyen d’un nouvel appartement à Tokyo atteint un record

Actualités

Le prix moyen d’un appartement nouvellement construit dans les 23 arrondissements de Tokyo pour le premier semestre de l’année fiscale 2023 (avril-septembre) est de 105,72 millions de yens (670 000 euros), selon l’institut Real Estate Economic.

C’est la première fois que le chiffre franchit la barre des 100 millions de yens durant cette période. Il a augmenté de 36,1 % par rapport à l’année dernière, et l’ancien record date de 1991, alors que le Japon était encore dans la bulle économique.

Cela s’explique par la hausse du coût des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, ainsi que du prix des terrains. À cela s’ajoute l’apparition de logements destinés à une clientèle extrêmement aisée dans les arrondissements de Shinjuku et de Minato. Dans ce dernier, notons l’ouverture des complexes résidentiels de Mita Garden Hills et World Tower Residence, dans lesquels l’appartement le plus cher se vend déjà à plus de 100 millions de yens.

En incluant les autres villes de la préfecture de Tokyo et les trois préfectures environnantes de Kanagawa, Saitama et Chiba, le prix moyen d’un logement est de 78,36 millions de yens (495 000 euros), soit une augmentation de 23,7 %, reflétant la présence d’appartements à proximité des grandes gares de banlieues et des préfectures voisines, où vivent des couples dont le mari et la femme travaillent.

