Le nombre d’hommes qui se sont suicidés est en hausse importante au Japon

Selon un rapport gouvernemental du 20 octobre, le nombre de suicides parmi les hommes au Japon en 2022 a augmenté de 807 par rapport à l’année précédente, pour atteindre 14 476 cas, accusant une première hausse en treize ans. Le document note par ailleurs qu’un triste record a été enregistré avec 514 écoliers de primaire, collégiens et lycéens qui ont mis fin à leurs jours.

Le chiffre des suicides chez les femmes s’est élevé à 7 135 (+ 67), et il aura été dans l’ensemble de 21 881 (+ 874).

La première raison principale semble être « les problèmes de santé », suivie des « circonstances familiales », puis des « souffrances économiques ». Les tranches d’âge les plus touchées sont les cinquantenaires et les octogénaires, souvent sans emploi et célibataires.

Le taux de suicide au Japon est le plus haut parmi les pays membres du G7.



Un centre de prévention des suicides, à Tokyo

