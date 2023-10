Le nombre de dons d’organes de personnes en mort cérébrale au Japon approche du millier en 26 ans

Actualités

Au Japon, le nombre de dons d’organes provenant de personnes en mort cérébrale approche du millier (998), 26 ans après la mise en vigueur d’une loi l’autorisant.

Le chiffre a par ailleurs fortement augmenté à la suite de la révision de la législation en 2010, qui permettait désormais de procéder au don d’organe une fois que la famille avait donné son consentement.

Il se trouve néamoins qu’à la date du 22 octobre 2023, sur les 16 000 patients en attente de greffe, seuls 2,9 % (455) ont pu effectivement être opérés, dû à un manque de donneurs.

Si le nombre annuel de donneurs n’était que de 13 en 1999 et 2009, le chiffre est monté à 32 en 2010, puis à 97 en 2019. Les organes les plus souvent donnés sont les reins et le foie.

