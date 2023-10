Concours de Genève : un quatuor incluant deux Japonaises remporte le second prix

Actualités

Le 29 octobre, le Quatuor Hana (Allemagne), composé de deux Japonaises, un Estonien et une Sud-Coréenne, a remporté le second prix au Concours de Genève, section quatuor à cordes.

Yuasa Emiko est une altiste de la préfecture de Tochigi, et Miwatashi Fuga une violoniste originaire de la région d’Osaka, toutes deux âgées de 27 ans. Elles ont formé le Hana Quartet en 2019 à Munich et les deux autres membres, Johannes Vaelja et Gyurim Kwak, les ont rejointes au printemps 2021.

Le Quatuor Hana a été récompensé ex æquo avec le Quatuor Elmire (France), composé de quatre musiciens basés à Paris. Le lauréat est le Quator Novo, basé à Copenhague. Ce dernier est composé de la violoniste Kaya Katô Moeller, née au Danemark, d’une mère d’origine japonaise.

Le Concours de Genève, l’un des plus importants concours internationaux de musique, existe depuis 1939.



Le Quatuor Hana (g. à d.) : Gyurim Kwak, Miwatashi Fuga, Yuasa Emiko et Johannes Vaelja.

