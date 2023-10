Une femme nommée pour la première fois chef d’expédition japonaise en Antarctique

Actualités

Le 30 octobre, Harada Naomi, professeur à l’Institut sur les océans et l’atmosphère de l’Université de Tokyo, est devenue la première femme à être nommée chef d’une expédition en Antarctique.

La scientifique de 56 ans prendra la tête de la 66e expédition de recherche. Elle avait déjà membre de la 33e expédition d’été, puis vice-chef de la 60e expédition (qui était déjà une première pour une femme).

Originaire d’Obihiro, sur l’île de Hokkaidô, Harada Naomi a rejoint en 1995 l’Agence japonaise des Sciences et Technologies marines et terrestres, avant d’intégrer l’Université de Tokyo cette année. Sa spécialité est l’analyse des planctons et des sédiments marins pour l’étude des changements climatiques.

