Coups de feu et prise d’otages à Saitama : un homme de 86 ans a été arrêté

Suzuki Tsuneo à son arrestation

Le 31 octobre, Suzuki Tsuneo, 86 ans, a été arrêté après avoir tiré dans un hôpital et pris en otage deux personnes dans la préfecture de Saitama, au nord de Tokyo.

Vers 13 h 15 hier, la police a reçu un appel d’urgence, signalant que deux coups de feu avaient été tirés dans un hôpital de la ville de Toda, blessant un médecin et un patient. L’individu est ensuite parti en scooter pour entrer dans un bureau de poste de la ville de Warabi, où il a pris en otage deux employées âgées d’une vingtaine et trentaine d’années. La première a été relachée et la seconde a pu s’échapper d’elle-même.

L’homme a été appréhendé vers 22 h 20 quand la police a pénétré dans l’établissement. Il a admis les faits, dont celui d’avoir mis le feu à son appartement. Selon ses explications, il aurait voulu parler à une certaine personne travaillant à la poste.



L’hôpital où les coups de feu ont été tirés



Près du bureau de poste où s’est déroulée la prise d’otages

