La princesse Kako, la nièce de l’empereur, entame un voyage officiel au Pérou

La princesse Kako, la nièce de l’empereur du Japon, est partie à bord d’un vol commercial pour un séjour officiel de dix jours au Pérou.

Il est prévu qu’elle assiste à la cérémonie d’anniversaire des 150 ans depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays ainsi qu’à un événement organisé par des descendants d’immigrants japonais. Elle se rendra également à la cité inca du Machu Picchu, un site répertorié au patrimoine mondial de l’Unesco, et effectuera une visite de courtoisie à la présidente Dina Boluarte.

C’est la deuxième fois que la princesse Kako entame un voyage officiel à l’étranger, après l’Autriche et la Hongrie en 2019.

La femme de 28 ans était sortie diplômée de l’Université chrétienne internationale de Tokyo (ICU) en mars 2019. Elle s’était spécialisée en psychologie et avait écrit un mémoire de fin d’études au sujet de l’impact de la mémoire et de la pensée sur les capacités de lecture. Depuis mai 2021, elle travaille à temps partiel au sein de l’Association japonaise pour les sourds et les malentendants, et maîtrise le langage des mains.



La princesse Kako à l’aéroport de Haneda le 1er novembre

