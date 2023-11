Environnement : le nombre d’attaques d’ours a atteint un record au Japon

Actualités

Selon le ministère de l’Environnement, le nombre de personnes attaquées par les ours au Japon entre les mois d’avril et octobre est monté à 180, dont 5 sont décédées. Le chiffre est non seulement un record semestriel, mais également déjà un record sur l’année fiscale, alors qu’elle ne se termine qu’en mars 2024.

Les statistiques sur le sujet ont débuté en 2006, et le dernier chiffre le plus haut enregistré était de 158, durant l’année fiscale 2020.

Afin de se préparer à son hibernation, l’ours a l’habitude de se nourrir d’une grande quantité de glands. Mais ces aliments étant en pénurie cette année, notamment dans la région du Tôhoku (nord-est), il se peut que des ours affamés apparaissent plus fréquemment dans des zones à présence humaine.

Le gouvernement appelle les personnes vivant à proximité de zones peuplées par les ours à prendre des mesures de précaution, en évitant notamment de laisser des éléments susceptibles de les attirer, tels que les arbres fruitiers abandonnés, les déchets de produits agricoles et les ordures. Il est également recommandé d’installer des clôtures électriques sur les terres agricoles.

