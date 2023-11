Lever de fonds record au Japon pour sauver le Musée national de la Nature et des Sciences

Actualités

Une campagne de levée de fonds pour sauver le Musée national de la Nature et des Sciences de Tokyo s’est terminée le 5 novembre en récoltant 915 millions de yens (5,7 millions d’euros), venant de quelque 56 500 personnes, deux chiffres records pour le crowdfunding au Japon.

Cette opération s’est effectuée sur la plateforme Readyfor Inc.

« Nous avons constaté de nos yeux à quel point notre travail était soutenu », s’est enthousiasmé Shinoda Ken’ichi, le président du musée.

L’établissement a énormément souffert de la baisse du nombre de visiteurs pendant la crise sanitaire, et les finances se sont davantage réduites avec la hausse des coûts de l’électricité et du chauffage, indispensables pour la protection des éléments exposés.

Le musée, situé dans le parc de Ueno, à Tokyo, a ouvert ses portes en 1877. Il rassemble environ 5 millions de documents et de spécimens (plantes, fossiles, etc.). Plus de 20 000 sont présentés dans le bâtiment principal de la capitale, et le reste est conservé dans une structure située à Tsukuba, dans la préfecture voisine d’Ibaraki.



Shinoda Ken’ichi, le président du Musée national de la Nature et des Sciences (au milieu).

