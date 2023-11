Nintendo annonce un film en prise de vues réelles basé sur sa série « Zelda »

Actualités

Nintendo a annoncé qu’un film en prise de vues réelles basé sur son célébrissime jeu vidéo Zelda était en cours de développement. Il sera co-produit avec Sony Pictures Entertainment, qui s’occupera également de sa distribution en salles.

C’est la première fois que Nintendo s’implique dans la réalisation d’un live-action. La date de sortie est encore inconnue.

Le créateur de cette mythique série Miyamoto Shigeru a fait savoir que « cela allait prendre un peu de temps », et qu’il était épaulé par Avi Arad, le producteur de Uncharted, Spider-Man : New Generation, Ghost in the Shell ou encore Blade.

