Un tout premier accident provoqué par un véhicule autonome de niveau 4 au Japon

Un tout premier accident provoqué par un véhicule autonome de niveau 4 (sans conducteur) a été enregistré à Eiheiji, la seule ville du Japon à avoir introduit cette technologie.

Selon un rapport de la municipalité, le 29 octobre, le véhicule de transport des passagers roulait à 4 km/h quand il a heurté la pédale d’un vélo garé, dû à un échec dans la reconnaissance visuelle d’un objet.

Le gouvernement préfectoral a fait savoir que ce système allait être amélioré pour éviter des chocs de ce type.

Eheiji, sur la côte centre-ouest du pays, a introduit l’autonomie de niveau 4 en mai dernier, une première au Japon.

Les voitures utilisées pour le service d’Eiheiji sont de petits véhicules couverts, comparables à ceux qu’on pourrait trouver sur un terrain de golf, développés par un consortium composé de grands noms du secteur : Yamaha Motor, l’Institut national des sciences et technologies industrielles avancées, Mitsubishi Electric et Soliton Systems. Ces voiturettes peuvent accueillir jusqu’à sept passagers et sont équipés de caméras et d’autres capteurs sensoriels qui collectent des données permettant aux véhicules d’adapter leur conduite en fonction de l’état de la route.

(Voir également notre article de fond : Le futur de la conduite autonome : le Japon donne le feu vert aux véhicules de niveau 4)



Quand le véhicule a heurté la pédale de vélo (reproduction de l’accident).

