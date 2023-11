[Vidéo] Le temple Kiyomizu-dera illuminé à l’occasion des feuillages d’automne à Kyoto

Actualités

Le temple Kiyomizu-dera, l’un des lieux symboliques de la ville de Kyoto et extrêmement prisé par les touristes, s’illumine jusqu’au 30 novembre. Il est actuellement possible d’y effectuer une visite nocturne et d’en profiter pour contempler un millier d’érables aux feuillages automnaux.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]