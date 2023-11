Ikeda Daisaku, ancien président de la Soka Gakkai et fondateur du parti Kômeitô, est décédé

Actualités

Ikeda Daisaku, president honoraire de l’organisation bouddhiste Soka Gakkai, la plus influente du Japon, et fondateur du parti politique Kômeitô, allié du pouvoir, est décédé le 15 novembre à 95 ans. L’information a été relayée ce week-end.

Originaire de Tokyo, il avait rejoint le groupe religieux à 19 ans et avait fait preuve d’un talent particulier pour soutenir les opérations menées par son ancien président Toda Jôsei. Ikeda lui a succédé en 1960 à seulement 32 ans, et a permis d’attirer un nombre extrêmement important de nouveaux adeptes, le faisant passer de 750 000 à 8,27 millions (de foyers) au Japon. En 1975, en créant la Soka Gakkai International (SGI), il a réussi à implanter cette école bouddhique dans 192 pays et régions.

Établie en 1930, la Soka Gakkai est considérée comme la branche laïque du courant Nichiren Shôshû, lui-même issu du bouddhisme de Nichiren qui a vu le jour au XIIIe siècle.

Ikeda a fondé le Kômeitô en 1964 en tant que branche politique de la Soka Gakkai, qui devient officiellement indépendant de la religion sept ans plus tard. Ce parti est un allié fidèle du Parti libéral-démocrate, au pouvoir sans interruption depuis 2012.



Ikeda Daisaku (gauche) avec le président chinois Hu Jintao en mai 2008

