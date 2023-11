La Corée du Nord annonce au Japon le lancement d’un satellite

Actualités

La Corée du Nord a fait savoir aux garde-côtes japonais qu’elle enverrait un satellite dans l’espace entre le 22 et le 30 novembre.

Le Premier ministre Kishida Fumio a demandé à son gouvernement de réunir et analyser toutes les informations à ce sujet et de les communiquer de manière appropriée au public tout en collaborant avec les États-Unis et la Corée du Sud afin d’empêcher le plus rapidement possible le lancement.

Celui-ci serait « une violation des résolutions du Conseil des Nations unies si la technologie balistique est employée, même pour lancer un satellite », a déclaré le dirigeant japonais.

Durant cette opération, Pyongyang est soupçonnée de vouloir procéder à une nouvelle tentative de tir de missile balistique pour l’envoi d’un satellite militaire, après deux échecs et mai et août dernier.



Le Premier ministre Kishida Fumio le 21 novembre

