Un nombre record de personnes atteintes de la syphilis au Japon

Actualités

Selon l’Institut national des maladies infectieuses de Tokyo, le nombre de cas de syphilis au Japon en 2023 n’a jamais été aussi élévé, avec 13 251 infections enregistrées (entre le 1er janvier et le 19 novembre).

Le chiffre a augmenté depuis 2021, pendant la pandémie de coronavirus, et a franchi un nouveau record à chaque fois. Les raisons restent inconnues.

La syphilis a commencé à augmenter au Japon depuis 2013 environ. Cette maladie causée par la bactérie Tréponème pâle (Treponema pallidum) est transmise en majorité sexuellement. Elle se traduit le plus souvent tout d’abord par l’apparition d’un chancre sur les parties génitales puis par des éruptions cutanées sur tout le corps. Les rapports sexuels avec des partenaires multiples, favorisés par le nombre croissant de rencontres sur les réseaux sociaux, semblent en être une des causes principales.

Étant donné que dans certains cas, les symptômes n’apparaissent pas ou disparaissent très vite après leur apparition, il est fort possible que les personnes infectées propagent la maladie sans s’en rendre compte. Les risques de mortinaissance et de fausses couches sont plus élevés lorsqu’une femme enceinte est infectée, l’enfant peut souffrir de syphilis congénitale et présenter divers symptômes, éruptions cutanées ou surdité.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]