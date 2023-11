À Paris, deux violonistes Japonais récompensés lors du Concours Long-Thibaud

Actualités



Takeuchi Kôshirô et Kitsuwa Miyû

Le 26 novembre deux violonistes Japonais ont été récompensés lors du Concours international Long-Thibaud, qui s’est tenu à Paris.

Takeuchi Kôshirô, 18 ans, lycéen en terminale et originaire de Tokyo, a reçu le troisième prix, et Kitsuwa Miyû, 22 ans, étudiante originaire de Yokohama, a remporté le cinquième. Le premier prix a été décerné à l’Ukrainien Bohdan Luts, 18 ans.

Pour cette année, 106 candidats et 32 pays ont participé.

Le Concours Long-Thibaud a été créé en 1943 par la célèbre pianiste Marguerite Long, à qui Maurice Ravel dédicacera son concerto en sol, et par le non moins célèbre violoniste Jacques Thibaud. De nombreux Japonais en ont souvent été lauréats au piano et au violon. Citons Kashimoto Daishin (violon, 1996), Yamada Akiko (violon, 2002), Tamura Hibiki (piano, 2007) et Miura Kenji (piano, 2019). Lors de l’édition 2022, le premier et le quatrième prix au piano étaient également revenus à deux Japonais, Kamei Masaya, 20 ans, et Shigemori Kôtarô, 22 ans.

