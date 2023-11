La Russie ne participera pas à l’Expo universelle d’Osaka 2025

Actualités

Lors de la réunion générale du Bureau international des Expositions (BIE) tenue à Paris le 28 novembre, la Russie a fait savoir qu’elle ne participerait pas à l’Expo universelle d’Osaka 2025.

Moscou a expliqué sa décision par un manque de communication avec les organisateurs de l’événement, dans un contexte de dégradation sévère des relations entre les deux pays depuis le début de la guerre en Ukraine.

L’Expo universelle d’Osaka se tiendra pendant six mois à partir du 13 avril 2025, et les coûts ne cessent d’augmenter au fur et à mesure de l’avancée des travaux, passant de 770 millions d’euros à l’origine à près de 1,5 milliard d’euros. Le tarif du billet d’entrée pour une journée serait de 8 000 yens environ (50 euros).

La BIE a par ailleurs annoncé que l’Expo universelle suivante se déroulera en Arabie Saoudite en 2030.

(Voir également notre article : Le Japon, prisonnier des illusions des JO et des Expos universelles : à quand le réveil ?)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]