Le prince héritier Fumihito fête ses 58 ans et revient sur la polémique de la rénovation de sa résidence

(gauche à droite) La princesse Kako, le prince Fumihito, son épouse la princesse Kiko et le prince Hisahito

Le prince héritier Fumihito a fêté ses 58 ans le 30 novembre.

Le frère de l’empereur a donné une conférence de presse trois jours avant où il a admis que les explications avaient été « insuffisantes » au sujet de la rénovation de la résidence familiale, le palais d’Akasaka, à Tokyo, qui avait coûté trois milliards de yens (18,6 millions d’euros). Les informations avaient en effet été relayées tardivement, suscitant de nombreuses interrogations du public quant à la transparence des opérations.

« Il est important de diffuser les informations essentielles au moment adéquat », a-t-il souligné.

Le prince a fait savoir que sur l’ensemble de la zone qui a été élargie après les travaux, 66 % abrite les bureaux des membres de l’Agence de la maison impériale qui s’occupe des affaires de sa famille, 29 % est occupé par ses propres bureaux, et seulement 5 % du nouveau site concerne ses habitations privées.

Fumihito a ajouté que la résidence n’inclut pas de chambres pour ses deux filles, a savoir l’ex-princesse Mako (Komuro Mako), qui a quitté la famille et perdu son statut impérial après son mariage en octobre 2021, et la princesse Kako. Cette dernière n’a pas emménagé avec ses parents et vit seule dans un logement où ils avaient tous auparavant habité temporairement. Elle s’était rendue à Lima au début du mois afin de participer à la cérémonie de commémoration des 150 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Pérou.

Le cadet de la famille, Hisahito, en deuxième année de lycée, vit avec ses parents. « En dehors des cours, il passe sur temps devant son bureau à étudier », a dit son père.

