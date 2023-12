Fukushima : plus de 12 ans et demi après, un bourg proche de la centrale lève l’interdiction de circuler

Actualités

Le 30 novembre, plus de douze ans et demi après la triple catastrophe de Fukushima, le Japon a levé l’ordre d’évacuation d’une partie du bourg de Tomioka, près de la centrale nucléaire. Cette zone avait été désignée comme « base spécifique de reconstruction et de réhabilitation ». Elle abrite trois cimetières, deux salles des fêtes, une station d’épuration d’eau et environ 7 kilomètres de route connectant tous ces lieux.

Si cette levée permet d’accéder de nouveau librement à cette zone, il n’est cependant pas encore possible d’y habiter.

En raison du rejet et de la propagation de matières radioactives après l’accident, plusieurs districts des six communes situées à proximité de la centrale sont toujours désignés comme zones à « interdiction indéfinie d’habitation ». (Voir la carte et les données dans notre article : Douze ans depuis le tsunami et la catastrophe de Fukushima : le résumé des données)





