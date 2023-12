Kishida Fumio demande à Benjamin Netanyahu de rétablir le calme dans la Bande de Gaza

Actualités

Le Premier ministre Kishida Fumio s’est entretenu par téléphone avec son homologue israëlien Benjamin Netanyahu le 6 décembre et lui a demandé de rétablir le calme dans la Bande de Gaza.

Alors que les combats ont repris entre l’armée israëlienne et le groupe terroriste du Hamas, le dirigeant japonais a souligné l’importance d’apaiser la situation et de respecter les lois internationales et humanitaires, pressant le Premier ministre Netanyahu à minimiser autant que possible les dégâts sur les civils.

Kishida a vivement critiqué les attaques du Hamas tout en exprimant son soutien pour une solution à deux États, où l’Israël et une Palestine indépendante coexisteraient paisiblement.

Les deux leaders ont également partagé leurs inquiétudes concernant les activités du groupe rebelle pro-iranien des Houthis, qui ont annoncé prendre parti pour le Hamas et ont attaqué des navires dans la mer Rouge.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]