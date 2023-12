« Le Garçon et le Héron » et « Suzume » sont nominés à la cérémonie des Golden Globe

Actualités



Les deux films d’animation japonais Suzume et Le Garçon et le Héron sont nominés pour le prix du meilleur film d’animation à la 81e cerémonie des Golden Globe, qui se déroulera le 7 janvier prochain.

Le Garçon et le Héron, la toute dernière œuvre de Miyazaki Hayao, sortie en juillet dernier au Japon et en novembre en France, avait déjà obtenu des récompenses de trois grandes associations de critiques de cinéma américaines, à savoir Boston, New York et Los Angeles. Sur les écrans d’Amérique du Nord depuis le 8 décembre, le film s’est placé en tête du box-office pendant les trois premiers jours.

Suzume, sorti en 2022 au Japon et en avril dernier en France, a été réalisé par Shinkai Makoto, à qui l’on doit aussi le célèbre Your Name (2017).

En lice également dans la même catégorie, Super Mario Bros. le film, réalisé par Nintendo et Universal Studios.



