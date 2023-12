Isomura Hisanori, le « Monsieur NHK » et ancien président de la Maison de la culture du Japon à Paris, est décédé

Actualités

Isomura Hisanori, journaliste et ancien président de la Maison de la culture du Japon à Paris, est décédé le 6 décembre dernier dans un hôpital de Tokyo à l’âge de 94 ans.

Il a rejoint la chaîne d’audiovisuel publique NHK en 1953 et y a occupé de nombreux postes, dont celui de chef du bureau européen à Paris de 1958 à 1962, puis de Washington en 1966. Il revient en France en 1977 en devenant le directeur général de la chaîne pour l’Europe, et il occupe la fonction de président de la Maison de la culture du Japon à Paris entre 1995 et 2005.

Il était connu au Japon et en Europe sous le nom de « Monsieur NHK » et avait été le seul journaliste japonais reçu par le général de Gaulle.

Isomura était également Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur des Arts et des Lettres, et Jacques Chirac l’avait nommé au Haut conseil de la Francophonie en 1999.

Durant la dernière partie de sa vie, il s’était concentré sur son rôle d’analyste de la politique étrangère en mettant à profit son expérience internationale et ses connaissances linguistiques en anglais et en français.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]