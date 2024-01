Séisme meurtrier le jour de l’An au Japon : 48 morts et plus de 100 blessés

Actualités

Selon l’Agence de gestion des incendies et des désastres, le bilan humain du puissant séisme qui a touché la côte de la préfecture d’Ishikawa (centre ouest) le jour de l’An vers 16 h 10 est actuellement de 48 morts et plus de 100 blessés, dont 16 graves (à la date du 2 janvier 18 h heure locale), principalement dans la ville portuaire de Wajima, dans la péninsule de Noto.

Le tremblement de terre, d’une profondeur de 16 km, a été de magnitude de 7,6 et d’une intensité de « 7 » sur l’échelle sismique japonaise shindo, soit le niveau le plus élevé (comme celui qui s’est produit dans la région de Fukushima en mars 2011). Il a été ressenti à des centaines de kilomètres, incluant la zone tokyoïte.

Le premier impact a détruit de nombreuses habitations et les incendies qui se sont déclenchés par la suite en ont ravagé plus de 200.

Si l’Agence météorologique craignait un tsunami de grande ampleur, la vague la plus haute n’a atteint que 1,20 mètre. Toutes les alertes ont ainsi pu être levées le 2 janvier vers 10 h.

La région continue néanmoins de subir une série de secousses plus ou moins fortes, qui devrait se poursuivre pendant quelques jours, a prévenu l’Agence.



Le port de Wajima, où l’on observe encore les fumées des incendies survenus la veille (photo du 2 janvier au matin).



Au milieu de l’image, un grand bâtiment effondré au port de Wajima (photo du 2 janvier au matin).



Le terrain d’une école de Wajima, sérieusement endommagé (photo du 2 janvier au matin).



Le portique d’un sanctuaire shintô complétement détruit, dans la commune de Nanao (photo du 2 janvier au matin).



Une route détruite dans la commune de Shika (photo du 2 janvier au matin).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]