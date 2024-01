Les compagnies d’aviation japonaises ont annoncé l’annulation de 133 vols

Actualités

Les deux grandes compagnies aériennes japonaises ont annulé 133 vols domestiques vers et depuis l’aéroport de Haneda, où s’est produit la collision mortelle entre deux avions le 2 janvier, qui a provoqué la mort de cinq personnes.

Avec une partie des pistes de l’aéroport restant encore fermées au trafic, Japan Airlines (JAL) a annoncé la suppression de 68 vols et All Nippon Airways (ANA) de 65 vols, affectant respectivement quelque 13 060 et 15 400 passagers. Ceux qui avaient prévu de partir en voyage pour le début d’année ont été forcés de modifier leur programme, créant une grande confusion dans les aéroports du pays et dans la prise de réservations.

Le montant des dégâts de l’accident impliquant l’Airbus de la JAL et l’avion des garde-côtes japonais a été estimé à 15 milliards de yens (95 millions d’euros).

