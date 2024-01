Séisme de Noto : 202 morts et des recherches ralenties par la neige

Actualités



Les secours tentent de retrouver les personnes portées disparues dans la ville de Wajima, la commune la plus touchée par le séisme. (Photo du 8 janvier)

Le bilan du séisme du 1er janvier survenu dans la péninsule de Noto (côte centre ouest) s’aggrave de jour en jour. 202 personnes ont trouvé la mort et 120 sont actuellement portées disparues (à la date du 9 janvier dans l’après-midi).

Les chutes de neige et le grand froid ralentissent les recherches et ont provoqué la fermeture temporaire des grandes routes traversant les zones sinistrées.

Le Premier ministre Kishida Fumio a fait savoir que le gouvernement désignera ce tremblement de terre comme un désastre de niveau « extrêmement sévère », et ainsi éligible à une extension significative des subventions pour les projets de reconstruction.

L’Agence métérologique du Japon a appelé les habitants de la région d’Ishikawa à la plus grande vigilance car l’activité sisimique pourrait rester importante pendant encore un mois. Depuis la première secousse de magnitude 7,6 du jour de l’An, plus de 1 200 répliques plus ou moins fortes du séisme se sont produites dans la péninsule de Noto.



Des habitations effondrées dans la ville de Suzu.

