À Las Vegas, Honda a dévoilé sa série « 0 » de nouvelles voitures électriques

Actualités

Le 9 janvier lors du Consumer Electric Show (CES 2024) de Las Vegas, Honda Motor a dévoilé sa nouvelle série de voitures électriques, baptisée « 0 ».

En amont de son lancement en Amérique du Nord à partir de 2026, le constructeur a présenté deux concepts cars, une berline « Saloon » à assise basse et un monospace « Space-Hub », tous deux dotés d’une autonomie de niveau 3 (où les fonctions de conduite automatisée sont possibles à certaines conditions en présence d’un conducteur humain).



Le président de Honda Motor et le nouveau modèle « Saloon »

Sur le marché de l’électrique, ce sont les fabricants américains et chinois qui sont en tête des volumes de ventes, alors que les constructeurs japonais sont à la traîne et critiqués pour ce retard. Le président de Honda, Mibe Toshihirô, s’est néanmoins montrer confiant en déclarant : « Je suis convaincu que la mobilité peut nous offrir davantage de joie et de liberté. »

L’intelligence artificielle permettra de rendre la conduite encore plus confortable, en faisant par exemple des suggestions basées sur les préférences musicales et d’autres facteurs. Et en approchant de sa destination, les informations environnantes et les itinéraires s’afficheront.

Honda a pour objectif de vendre uniquement des voitures électriques et à hydrogène à partir de 2040.

(Voir également notre article : Vers le « zéro carbone » : Honda mise sur la technologie de l’hydrogène)



Le modèle « Space-Hub »



L’intérieur de la « Space-Hub »

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]