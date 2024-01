Séisme de Noto : 213 morts et des décès indirectement liés à la catastrophe

Actualités

Le bilan humain du séisme qui a touché la côte de la préfecture d’Ishikawa le jour de l’An est de 213 morts (à la date du 11 janvier en fin de matinée). Huit d’entre eux sont décédés de causes liées indirectement à la catastrophe : leur état de santé s’était extrêmement affaibli durant l’évacuation. Il y a encore 41 personnes portées disparues.

Les opérations de sauvetage se poursuivent notamment dans le quartier du marché de Wajima, un lieu très fréquenté, car certains résidents seraient encore ensevelis sous les habitations effondrées.

Dans les communes de Wajima, Suzu et Noto, plus de 3 100 personnes restent encore isolées des secours. Environ 58 900 foyers souffrent de coupure d’eau et 14 800 n’ont pas l’électricité. Quelque 26 000 évacués sont hébergés dans les centres de refuge de la région.

Afin d’éviter les décès indirects dus aux faibles conditions de vie dans ces abris, les autorités tentent de transférer les plus fragiles, comme les personnes âgées, dans des logements plus confortables.



Les dégâts dans la commune de Noto



Les opérations de secours dans la commune de Wajima

