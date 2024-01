[Vidéo] Illuminations et spectacles nocturnes au jardin Koishikawa-Kôrakuen de Tokyo

Actualités

Le jardin Koishikawa-Kōrakuen, conçu par le shôgun Tokugawa Mitsukuni, est spécialement ouvert au public le soir du 12 au 21 janvier. Sa porte principale, le jardin central et ses murs blancs sont illuminés pour l’occasion, et des spectacles traditionnels sato-kagura (danses rituelles) et kyōgen (théâtre comique) y sont organisés.

Jardin Koishikawa-Kôrakuen

Adresse : 1-6-6 Kôraku, Bunkyo-ku, Tokyo

Accès : 5 minutes à pied de la gare d’Iidabashi ou 10 minutes à pied du métro Kôrakuen

Illuminations de 18 h 00 à 21 h 00 (dernières entrées à 20 h 30)

Tarifs pour la visite nocturne : 1 000 yens sur place, 800 yens en ligne

