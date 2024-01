Séisme de Noto : Kishida Fumio a entamé sa première visite dans la région sinistrée

Actualités

Le 14 janvier, le Premier ministre Kishida Fumio s’est rendu dans la préfecture d’Ishikawa pour constater les dégâts causés par le puissant tremblement de terre qui a frappé la péninsule de Noto le jour du Nouvel An.

Il s’agit de la première visite du dirigeant japonais dans les zones touchées par le séisme de magnitude 7,6. Le bilan humain est de 221 morts, dont 13 qui sont indirectement décédés de la catastrophe, après l’aggravation de leur maladie et leur état d’affaiblissement extrême. 23 personnes sont encore portées disparues (à la date de lundi matin).

Dans un message délivré dans un centre d’évacuation à l’intérieur d’une école de la commune de Wajima, Kishida Fumio a encouragé les personnes qui y sont hébergées à garder espoir dans cette situation difficile, et a promis que le gouvernement ferait tout son possible pour répondre à ce désastre.

Plus tôt dans la journée, dans la base aérienne des Forces d’autodéfense (FAD), également située à Wajima, le Premier ministre a remercié les militaires pour leurs opérations de secours et leur a demandé de rester aux côtés des sinistrés et de répondre à leurs préoccupations.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]