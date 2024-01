La police métropolitaine de Tokyo a célébré les 150 ans de sa création en présence du couple impérial

Actualités



L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako étaient présents lors de l’événement

Le 15 janvier s’est tenue la commémoration du 150e anniversaire jour pour jour de la création de la police métropolitaine de Tokyo, qui s’est engagée à continuer à œuvrer pour maintenir la sécurité dans la capitale japonaise.

« Nous sommes déterminés à travailler ensemble et à démontrer notre force globale pour maintenir la sécurité dans la capitale », a déclaré le surintendant général de la police Kojima Hiroshi lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence de l’empereur Naruhito et de l’impératrice Masako, ainsi que d’environ 150 officiers de police.

Le souverain a déclaré qu’il espérait que la police de Tokyo « continuera à être à la hauteur des attentes et de la confiance de la population de la métropole et du pays, et à assurer la sécurité de la société ». Il a également exprimé ses condoléances pour la mort de nombreuses personnes après le tremblement de terre qui a frappé la préfecture d’Ishikawa le jour du Nouvel An.

La gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko, le commissaire général de la police nationale Tsuyuki Yasuhiro et le procureur général Kai Yukio étaient également présents à l’événement.

L’organisme qui deviendra plus tard la police métropolitaine de Tokyo a été fondée le 15 janvier 1874, et elle a eu comme premier chef Kawaji Toshiyoshi. Celui-ci avait étudié les systèmes de police des pays européens et jeté les bases du système de police moderne du Japon.

