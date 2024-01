Séisme de Noto : un centre offre un accompagnement psychologique aux enfants évacués

Actualités

Un centre de refuge situé sur une île de la préfecture d’Ishikawa, la région violemment touchée par le séisme du 1er janvier, offre un espace d’accompagnement psychologique pour les enfants évacués.

Ce site, appelé « Denshô no Yakata » (La maison du folklore), se trouve dans un centre communautaire local de l’île de Noto (ville de Nanao). Il est ouvert aux jeunes entre 9 h 00 et 17 h 00 afin qu’ils puissent s’occuper et éviter de s’isoler après leur dramatique expérience.

Les parents et tuteurs légaux s’inquiètent en effet de l’impact psychologique que la catastrophe a pu avoir sur leurs enfants, notamment car certains d’entre eux s’amusent à « simuler un tremblement de terre ». La situation suggère ainsi la nécessité d’une prise en charge pour les mineurs touchés par le séisme de magnitude 7,6 qui a fait plus de 230 morts.

Une trentaine d’enfants, principalement des élèves du primaire, fréquentent le centre et jouent ensemble sous la surveillance de plusieurs adultes ou même de lycéens locaux. Certains enfants passent leur temps à créer des poupées à partir de branches d’arbres et de pommes de pin, et d’autres s’amusent à jouer au shôgi (les échecs japonais) ou aux cartes.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]