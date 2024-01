Le président du Parti communiste japonais quittera ses fonctions après 23 ans de gouvernance

Actualités

Le président du Parti communiste japonais (PCJ), Shii Kazuo, quittera ses fonctions après 23 ans de gouvernance, soit le plus long mandat de l’histoire de ce groupe politique.

Il sera remplacé par Tamura Tomoko, réprésentante du parti à la Chambre haute du Parlement.

Arrivé à la tête du PCJ en novembre 2000, Shii Kazuo avait opéré un changement important de l’esprit du parti, le rendant plus flexible notamment en reconnaissant le système monarchique impérial (alors que le parti demandait son abolition) et en se prononçant en faveur de l’utilisation des Forces d’auto-défense en cas d’invasion du Japon (alors que le parti jugeait leur existence comme contraire à la Constitution). Il s’était également efforcé de se rapprocher des autres groupes d’opposition afin de faire front ensemble contre la coalition au pouvoir (PLD et Kômeitô) lors des élections nationales.

Shii Kazuo, 69 ans



Tamura Tomoko, 58 ans

