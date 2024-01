[Vidéo] Les illuminations hivernales du « Kobe Luminarie »

Actualités

Kobe accueille sa 29e édition du « Kobe Luminarie », le populaire spectacle qui illumine cette grande ville portuaire à l’ouest d’Osaka. L’événement se tient chaque année dans le centre-ville depuis 1995, année du meurtrier tremblement de terre de Hanshin-Awaji (ou séisme de Kobe), qui a fait plus de 6 000 morts et disparus. C’est pour leur rendre hommage, mais aussi afin de donner la force de retrousser ses manches et reconstruire après le désastre que le « Kobe Luminarie » a été organisé.

Informations

Dates : du 19 au 28 janvier 2024

Horaires : tous les soirs jusqu’à 21 h 30

Accès : parcours à suivre à partir de la gare JR Motomachi, au centre-ville de Kobe

Site web : https://www.feel-kobe.jp/kobe_luminarie/eng/

