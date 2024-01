La princesse Aiko, la fille de l’empereur, travaillera à la Croix-Rouge japonaise après ses études

Actualités

L’Agence de la maison impériale a annoncé que la princesse Aiko, la fille unique de l’empereur, allait travailler aux côtés de la Croix-Rouge japonaise à partir du mois d’avril, une fois ses études terminées.

La jeune femme de 22 ans, actuellement en quatrième année à la faculté de lettres de l’université Gakushûin (Tokyo), désire ainsi œuvrer pour la société tout en effectuant les tâches liées à son statut.

La princesse avait depuis longtemps montré un grand intérêt pour les activités caritatives. Avec le couple impérial, elle avait assisté en mai dernier à une séance d’explication sur le rôle de la Croix-Rouge, puis visité leur siège en octobre pour une exposition sur le système de secours et les aides humanitaires lors du Grand tremblement de terre du Kantô du 1er septembre 1923.

Selon son entourage, c’est en approfondissant ses connaissances sur le sujet que sa volonté de contribuer à la société s’est affermie. Les détails de son futur travail à la Croix-Rouge japonaise ne sont pas encore connus.

« Je souhaite travailler dur autant que possible pour fournir mon aide aux gens et me sentir utile à la société », a-t-elle dit à travers un communiqué de l’Agence de la maison impériale.



La princesse Aiko en octobre 2023, assistant avec l’empereur et l’impératrice à une exposition sur le séisme du Kantô au siège de la Croix-Rouge japonaise.

