Abe Yôko, « la marraine du monde politique japonais » et mère d’Abe Shinzô, est décédée

Cette photo de juin 2022 avait été postée sur le compte X d’Abe Shinzô (centre) pour l’anniversaire de sa mère Yôko (première à gauche).

Abe Yôko, la mère de feu l’ancien Premier ministre Abe Shinzô et appelée « la marraine du monde politique japonais », est décédée le 4 février à l’âge de 95 ans.

Née en 1928 à Tokyo, elle était la petite fille de Kishi Nobusuke (voir photo ci-dessous), qui avait été ministre sous le gouvernement militaire de Hideki Tôjô dans les années 1940, emprisonné comme criminel de guerre puis relâché par les Alliés. Il avait pu ensuite devenir Premier ministre du Japon.

En 1951, Yôko se marie avec Abe Shintarô, journaliste au quotidien Mainichi, qui sera élu plus tard député à la Chambre basse, puis nommé ministre des Affaires étrangères. Ensemble ils ont trois enfants, Kishi Nobuo (ancien ministre de la Défense et actuel Conseiller spécial à la Sécurité nationale auprès du Premier ministre), Abe Hironobu (entrepreneur et ancien président de la firme Mitsubishi Shôji Packaging) et Abe Shinzô (le Premier ministre japonais le plus longtemps en exercice, assassiné en juillet 2022).

Après la mort de son mari en 1991, Yôko travaille à soutenir les activités de son fils Shinzô, qui a remplacé son père en se présentant dans l’ancien premier district de la préfecture de Yamaguchi. Ces élections lui permettent d’être élu pour la première fois député à la Chambre basse et de lancer sa carrière d’homme politique.



Abe Yôko (centre) lors de la soirée d’anniversaire de son père Kishi Nobusuke (droite) en 1981.



Avec son mari Abe Shintarô en janvier 1988, dans la préfecture de Yamaguchi.



Abe Yôko (quatrième à gauche) et Abe Shinzô (deuxième à gauche) lors de la première cérémonie du thé de l’année de l’école Omotosenke (en janvier 2019, à Tokyo).

