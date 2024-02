Une équipe japonaise compte greffer un rein de porc sur un fœtus humain gravement malade

Actualités

Une équipe japonaise compte effectuer la transplantation d’un rein de porc dans un fœtus souffrant d’un grave maladie rénale. Si cette opération est réalisée, ce sera la toute première greffe d’organe d’un animal vers un être humain (xénotransplantation) au Japon.

L’équipe est composée entre autres de membres de l’École de médecine de l’université Jikei et du Centre national pour la santé et de le développement de l’enfant. Elle a fait savoir qu’elle soumettrait son projet à un comité gouvernemental dans le courant de l’année au plus tôt, espérant que ce rein puisse permettre de gagner du temps avant de procéder à une dialyse une fois que l’enfant naîtra.

Yokoo Takashi, professeur à l’université Jikei, a expliqué qu’il s’agissait d’un fœtus atteint du syndrome de Potter, où un bébé encore dans le ventre de sa mère est incapable de produire une quantité d’urine suffisante.



Centre national pour la santé et de le développement de l’enfant, à Tokyo

