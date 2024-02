Face à la prolifération de rats à Tokyo, des sacs-poubelle imprégnés de senteurs de plantes

Actualités

L’arrondissement de Chiyoda, à Tokyo, fait face depuis quelques années à une prolifération de rats. Environ 200 plaintes de résidents ont été émises par an entre 2019 et 2022, et ce nombre devrait doubler pour l’année fiscale 2023 (avril 2023-mars 2024).

Selon un officiel de l’arrondissement, cette hausse pourrait s’expliquer par le fait que « certains restaurants ne se débarrassent pas correctement de leurs ordures, et qu’il y a moins de corbeaux et de chats qu’avant, qui sont des chasseurs naturels de rongeurs ».

Depuis un mois toutefois, l’arrondissement s’est essayé à une idée inédite au Japon, à savoir l’utilisation de sacs-poubelle imprégnés d’odeurs de différents types de plantes, comme la menthe, que les rats ne supportent pas. Quatre établissements de restauration sont en train de tenter l’expérience, et si cette méthode se révèle efficace, l’arrondissement compte en faire la promotion dans d’autres zones.

Pendant ces quatre premières semaines en tout cas, aucun sac-poubelle ne semble avoir été mordu et abîmé par les rats... À suivre.



Les sacs-poubelle en question

