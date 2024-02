Cimetière de déchets nucléaires : deux villes de Hokkaidô candidates à la deuxième étape du processus de sélection

Actualités

Le 13 février, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a fait savoir dans un rapport préliminaire que deux villes du nord du Japon étaient désignées pour passer à la deuxième étape du processus de sélection des sites d’enfouissement des déchets nucléaires.

Il s’agit des communes de Suttsu et de Kamoenai, sur l’île de Hokkaidô.

Les deux municipalités avaient proposé en novembre 2020 de se soumettre à la première étape, où l’Organisation japonaise de gestion des déchets nucléaires (NUMO) s’est basée sur plus de 1 500 documents scientifiques (incluant les données sur les failles actives et les volcans) pour identifier les lieux qui n’étaient pas éligibles à une telle opération.

Le ministère a conclu que Suttsu et Kamoenai pouvaient être candidates à l’étape suivante, qui consistera à une « inspection générale » du terrain, la troisième et dernière étape étant l’ « inspection minutieuse ». Pour celle-ci, l’accord du maire de la ville et du gouverneur de la préfecture concernée est nécessaire.



La mairie de la commune de Suttsu

