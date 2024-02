Le Japon a réussi le lancement de sa nouvelle fusée H3

Actualités

Le 17 février au matin, l’Agence aérospatiale japonaise (JAXA) a réussi à faire décoller sa nouvelle fusée H3 depuis la base de l’île de Tanegashima, au sud-ouest du pays.

Les deux microsatellites transportés par le lanceur ont pu être mis en orbite avec succès.

« La fusée a respecté sa trajectoire comme prévu », a dit avec soulagement le président de la JAXA Yamakawa Hiroshi.

Deux tentatives s’étaient en effet soldées par un échec en février et mars de l’année dernière. La première fois, le lancement de la fusée n’avait pas pu être réalisé à cause d’un problème d’allumage de ses propulseurs, puis un mois plus tard, l’engin avait pu décoller mais sa trajectoire avait dévié car les moteurs du deuxième étage n’avaient pas fonctionné correctement.

En tant que successeur des fusées japonaises H-2A et H-2B, la H3 est selon la JAXA conçue pour être plus économique, car elle utilise des produits disponibles dans le commerce, plutôt que des composants exclusifs au domaine aérospatial.

Avec la H3, la JAXA a l’objectif de lancer environ six fois par an des missions gouvernementales et commerciales au cours des deux prochaines décennies.



L’émotion des membres de la JAXA après le décollage réussi de la fusée H3



Le président de la JAXA Yamakawa Hiroshi

