[Vidéo] Somin-sai : un célèbre et illustre festival d’hommes torse nu disparaît...

Dans la ville d’Ôshû au nord-est du Japon, le festival Somin (Somin-sai), vieux d’une histoire de plus de 1 000 ans, a eu lieu pour la dernière fois le 17 février.

Le temple bouddhiste Kokiseki-ji, organisateur de cet événement annuel, a expliqué que le nombre de participants se réduisait au fil du temps, traduisant le vieillissement de la population locale.

Ce célèbre festival est l’un des plus étranges du pays. Tenu traditionnellement le 7e jour du Nouvel An lunaire afin de prier pour d’abondantes récoltes et une bonne santé, il voit des centaines d’hommes uniquement vêtus d’un pagne se disputer un sac contenant des amulettes.

La toute dernière édition de 2024 a eu lieu après quatre ans d’annulation pour raisons sanitaires.

Le Somin-sai avait notamment fait parler de lui dans les journaux en 2008 lorsque la compagnie ferroviaire JR East avait refusé d’afficher un poster du festival qui montrait un participant au torse très velu, expliquant que cela pouvait susciter un inconfort à certains passagers.

