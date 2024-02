L’ancien grand champion de sumo Hakuhô sévèrement puni pour des violences dans son écurie

Actualités

L’Association japonaise de sumo à décidé de sanctionner sévèrement l’ancien yokozuna Hakuhô en abaissant son grade de deux rangs à cause de violences répétées d’un des lutteurs de son écurie. Sa paie sera également réduite de 20 % pendant trois mois.

Le lutteur en question, Hokuseihô, d’origine mongole, a annoncé son départ de l’écurie Miyagino avant la décision de l’Association. Le rikishi de 22 ans, compétiteur de première division, avait eu des comportements agressifs pendant plus d’un an envers deux lutteurs de rang inférieur, comme des frappes au visage ou dans les testicules.

« J’ai la lourde responsabilité d’avoir été incapable de protéger mes disciples (molestés) » a dit Hakuhô, accusé d’avoir laissé passer ces agissements (alors qu’il dément les avoir jamais remarqués). Le détenteur du record du nombre de tournois et de matchs remportés, aujourd’hui âgé de 38 ans, a été retrogradé au rang le plus bas de son titre d'« ancien ». C’est la troisième punition la plus grave (sur sept), après le licenciement et la recommendation à la démission.

Également natif de Mongolie, puis naturalisé japonais en 2019, Hakuhô avait pris sa retraite en septembre 2021 et était devenu chef de l’écurie Miyagino en juillet 2022.

Hakuhô (gauche) et le lutteur Hakuseihô présentant leur excuses en public le 23 février,.

