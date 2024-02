Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, le Japon assure vouloir continuer son aide

Actualités

Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, le Japon assure qu’il continuera de lui fournir un soutien matériel et psychologique, en collaboration avec l’Union européenne et les États-Unis.

En incluant l’assistance humanitaire et l’approvisionnement alimentaire, le gouvernement nippon a pour l’instant fourni une aide équivalant à 8,6 milliards de dollars. Concernant les moyens de défense, il a déjà fait parvenir des gilets pare-balles et des drones. Pour les armes toutefois, le Japon a décidé d’assister l’Ukraine de manière indirecte. Tokyo a en effet assoupli ses règles d’exportations d’armes létales à la fin de l’année dernière et a vendu à Washington des missiles sol-air Patriot.

La semaine dernière par ailleurs, le Premier ministre Kishida Fumio avait rencontré son homologue ukrainien Denys Shmyhal à Tokyo lors d’une réunion bilatérale exceptionnelle pour promouvoir la reconstruction de l’Ukraine, en comptant sur la coopération des secteurs publics mais aussi privés. Une cinquantaine d’entreprise japonaises ont ainsi signé avec Kyiv des accords de coopération dans l’agriculture, l’énergie et les infrastructures. Le Japon a aussi annoncé qu’il faciliterait l’obtention de visa pour les ressortissants ukrainiens.



Le Premier ministre Kishida Fumio et le président Volodymyr Zelensky lors du sommet du G7 à Hiroshima en mai 2023.

