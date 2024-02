Le laboratoire japonais Takeda débute la fabrication d’un vaccin contre la dengue

Actualités

Le 27 février, le groupe pharmaceutique Takeda a fait savoir qu’il débutera la fabrication d’un vaccin contre la dengue en Inde, alors que certains pays luttent actuellement contre une épidémie.

Le laboratoire japonais compte produire 50 millions de doses de « Qdenga » par an, et arriver au double d’ici 2030. Développer le vaccin en Inde devrait réduire les coûts de sa distribution et baisser son prix en Asie du Sud-Est.

Takeda a par ailleurs annoncé l’établissement d’un partenariat stratégique avec le grand fabricant indien de médicaments Biological E., incluant un transfert de technologie pour produire le vaccin.

La dengue est transmise par les piqûres de moustiques Aedes aegypti, qui vivent en zone urbaine, notamment à proximité des habitations contenant de l’eau stagnante. Il n’y a pas de transmission de personne à personne.

La maladie est principalement présente dans les zones tropicales et subtropicales, mais la prolifération des moustiques dans le monde propage le virus dans des régions tempérées.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la plupart des malades ont des symptômes légers ou n’ont aucun symptôme et se rétablissent en 1 à 2 semaines. Dans de rares cas, la dengue peut être grave et entraîner la mort. Si des symptômes apparaissent, ils commencent habituellement 4 à 10 jours après l’infection et durent de 2 à 7 jours.

Le Brésil et la Guyane sont actuellement en proie à une épidémie de dengue. Le virus avait fait des centaines de morts l’année dernière au Bangladesh et au Burkina Faso.



L’une des usines du fabricant indien Biological E.

