Réduction d’effectifs : Sony Entertainment va licencier environ 900 employés

Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé une réduction de ses effectifs de 8 %, soit environ 900 personnes.

Cette restructuration sera opérée dans tous les domaines, y compris le développement et le back-office. Si les délais et les procédures de licenciements varieront en fonction des pays ou des régions, tous les employés concernés recevront un soutien et des indemnités de départ.

Cette lourde décision a été prise dans le but de « s’adapter au marché » et de « rationaliser les ressources pour assurer notre avenir », a dit le président de SIE Jim Ryan dans un communiqué du 27 février.

La division PlayStation compte pour 30 % du total des ventes de Sony. La firme avait revisé ses prévisions de ventes de PlayStation 5 pour l’année fiscale 2023, qui se termine fin mars, à 21 millions d’unités (au lieu de 25).

La PS5 s’est écoulée à plus de 50 millions d’unités depuis sa commercialisation en novembre 2020.

