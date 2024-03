L’ascension du mont Fuji deviendra payante sur la voie la plus empruntée

Actualités

Le 4 mars, l’assemblée préfectorale de Yamanashi a émis une ordonnance pour faire payer 2 000 yens (environ 12 euros) les personnes qui souhaitent grimper le mont Fuji afin de maîtriser la congestion à l’approche du sommet.

Un portique sera installé uniquement au niveau de l’entrée de la voie Yoshida, la plus empruntée des quatre principales pour gravir la montagne.

S’ils le veulent, les randonneurs pourront aussi débourser 1 000 yens supplémentaires pour contribuer à la conservation de l’environnement autour du mont Fuji, un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le chemin vers le pic est divisé en dix stations, et la voie Yoshida débute à partir de la cinquième (accessible en voiture ou en bus), qui part du lac Kawaguchi. C’est le chemin le plus correctement aménagé et comportant plusieurs relais et refuges. Par ordre de fréquentation, il y a ensuite la voie Fujinomiya (l’accès le plus court jusqu’au sommet), puis la voie Subashiri (pour les connaisseurs), et enfin la voie Gotenba (la plus longue et ardue).

Le temps total de l’ascension varie selon les voies, mais il faut compter de 6 à 9 heures pour la montée, et 4 à 5 heures pour la descente.

La voie Yoshida s’ouvre le 1er juillet alors que les trois autres sont accessibles à partir du 10, jusqu’à la mi-septembre. Pour la saison 2024, le portique de la voie Yoshida sera fermé entre 16 h et 3 h du matin le lendemain, et le passage sera également restreint si le nombre quotidien de grimpeurs dépasse les 4 000.

Les frais d’entrée seront employés d’une part à l’installation de refuges pour permettre de se protéger des éboulements et des projections de roches après une éruption, et d’autre part à engager du personnel pour avertir les randonneurs qui ont un mauvais comportement.

