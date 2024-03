[Vidéo] Un rouleau inédit du peintre Itô Jakuchû dévoilé dans un musée de Kyoto

Actualités

Le 5 mars, le musée d’Art Fukuda, à Kyoto, a annoncé avoir découvert un rouleau illustré d’Itô Jakuchû (1716-1800), le célèbre « peintre fantastique » qui jouissait d’une grande popularité entre le XVIIe et le XIXe siècle. Le parchemin, intitulé Kaso-zukan, mesure environ 3,3 mètres de long et présente des images colorées de légumes et de fruits.

En octobre, le public pourra admirer l'œuvre dans le cadre de l’exposition commémorant le cinquième anniversaire de l’ouverture du musée.

