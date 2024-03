Sony et la revue Nature ont créé un prix international pour récompenser les femmes chercheurs

Actualités

Sony Corporation a annoncé mercredi la création, en collaboration avec la revue Nature, d’un nouveau prix pour récompenser les femmes investies dans la recherche scientifique.

Le « Sony Women in Technology Award with Nature » reconnaîtra tous les ans trois femmes chercheurs dans des domaines scientifiques variés comme par exemple les mathématiques et les technologies. Chaque lauréate recevra 250 000 dollars.

Sont éligibles toutes les femmes dans le monde qui effectuent des recherches dans les universités, les instituts spécialisés ou les entreprises et qui ont obtenu leur diplôme de premier cycle il y a moins de 25 ans avant leur candidature. Le prix est également ouvert aux personnes qui s’identifient en tant que femme, comme les personnes transgenres et transsexuelles, mais aussi celles non-binaires.

Il est possible de postuler jusqu’au 31 mai. Les gagnantes seront désignées l’année prochaine.

