Une équipe japonaise découvre l’un des mécanismes derrière la prise de poids des personnes d’âge moyen

Une équipe japonaise a découvert un mécanisme qui semblerait expliquer la raison pour laquelle les personnes d’âge moyen prennent facilement du poids. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique américaine Cell Metabolism.

C’est à travers des expérimentations utilisant des rats que le professeur Nakamura Kazuhiro, de l’Université de Nagoya, et son équipe ont mis en évidence le fait que la taille des cils primaires des cellules neuronales de l’hypothalamus, une petite région au centre du cerveau qui régule notre métabolisme et notre appétit, se réduit au fur et à mesure de notre vieillissement.

Les chercheurs pensent que ce processus existe également chez les êtres humains, ce qui pourrait mener à développer un traitement de fond contre l’obésité.

Si un ralentissement général du métabolisme est cité comme l’une des causes de la prise de poids chez les personnes d’âge moyen, le mécanisme précis n’a encore jamais été compris.



Le rat de gauche a pris du poids après que la taille des cils primaires des cellules de l’hypothalamus a été raccourcie.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]