La main-d’œuvre active au Japon pourrait chuter de 9,5 millions de personnes d’ici 2040

Actualités

Selon une estimation de l’Institut de recherche japonais sur le travail et la formation, organisme indépendant, le nombre de travailleurs au Japon sera de 57,68 millions en 2040, soit une chute de 9,56 millions par rapport à 2022, si le Japon continue de souffrir d’une croissance nulle et d’une faible représentation des femmes et des personnes âgées dans la main-d’œuvre active.

En revanche, ce chiffre pourrait augmenter de 100 000, pour atteindre 67,34 millions de travailleurs, si la croissance se stabilise à 1,5 - 2 % par an et que la participation des femmes et des personnes âgées dans le monde du travail est beaucoup plus importante.

L’Institut effectue cette étude tous les cinq ans environ. La précédente avait estimé le nombre de travailleurs en 2040 à 52,45 millions en cas de croissance nulle. Le chiffre actuel est finalement supérieur car le déclin de la population japonaise est moins rapide que les prévisions.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]